Immer mehr Schulanfänger sind gegen Masern geimpft

Gutes Ergebnis: Fast alle Schulanfänger in Niedersachsen sind gegen Masern geimpft. Foto: Marius Becker/dpa

Hannover Fast alle Schulanfänger in Niedersachsen sind gegen Masern geimpft. Dies teilte das Landesgesundheitsamt mit.

Von den 62 963 Kindern, die bei der Schuluntersuchung für 2016 ihr Impfbuch vorlegten, hatten 97 Prozent einen entsprechenden Impfschutz. Das sind knapp drei Prozentpunkte mehr als im Jahr zuvor, teilte das Landesgesundheitsamt in Hannover aus Anlass der Europäischen Impfwoche mit. In diesem Jahr wurden bislang nur vier Masern-Erkrankungen in Niedersachsen meldet. „Es handelt sich um Einzelfälle, es gab bisher keinen größeren Ausbruch“, sagte Holger Scharlach vom Landesgesundheitsamt. Die Behörde und das Gesundheitsministerium empfehlen die zweimalige Impfung gegen Masern. dpa