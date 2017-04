Zehntausende wollen im Harz Walpurgis feiern

Bad Grund Walpurgisfeste gibt es in mehr als 20 Orten, teilte der Harzer Tourismusverband mit. Zu ihnen werden am Sonntag Zehntausende von Besuchern erwartet.

Die größten Feiern finden in Braunlage, Hahnenklee, Sankt Andreasberg, Schierke und Thale statt. In Bad Grund gibt es wie seit mehr als 50 Jahren vor der Naturkulisse des mächtigen Hübichensteins mitten im Wald ein spätmittelalterliches Walpurgis-Schauspiel, an dem Dutzende Einheimische als Schauspieler und Tänzer mitwirken.

Walpurgis ist für die Einwohner von Bad Grund im Harz seit mehr als 50 Jahren ein ganz besonderes Ereignis. In der Nacht zum 1. Mai, in welcher der Sage nach Hexen auf dem Besen zum Brocken reiten, führen sie auf der Naturbühne vor dem mächtigen Hübichenstein mitten im Wald wechselnde Schauspiele auf.

Rund vier Dutzend Laienschauspieler und -tänzer geben in diesem Jahr «Luzifer und die silbernen Tannenzapfen» zum Besten. «Wir üben seit Wochen teilweise täglich», sagt Andreas Lehmberg, dessen Hobby seit Jahren die Regie ist. Zur Aufführung spätabends am 30. April wird der ganze Ort auf den Beinen sein. Hinzu kommen Hunderte auswärtige Gäste. Zusammen werden sie nach Ende des Stücks mit Musik und Tanz bis zum frühen Morgen feiern.

Ursprünglich gehen die Feiern auf ein heidnisches Frühlingsfest zurück. Und auch nachdem sie um das Jahr 800 unter Karl dem Großen auf brachiale Art christianisiert wurden, blieben viele Harzer ihren alten Göttern verbunden. Zum Feiern zogen sie sich im Frühjahr auf unzugängliche Berge zurück. Um unerkannt zu bleiben und um Geister abzuschrecken, waren sie vermummt.

Die Kirche versuchte später, den Festen einen neuen Inhalt zu geben. Sie ließ am 30. April den Geburtstag der heiligen Walburga feiern. Heute ist die nach der Schutzpatronin gegen Aberglauben und Geister benannte Walpurgisnacht eine der größten Touristen-Attraktionen des Harzes.

Dies liegt wohl auch an Goethe. Der Dichterfürst legte den literarischen Grundstein, als er nach einer Brockenbesteigung im Jahr 1777 das teuflische Treiben auf dem mit 1141 Metern höchsten Berg Norddeutschlands im «Faust» festhielt. Passend dazu wird diesmal zu Walpurgis der «Faust» als Rockoper in der Brocken-Herberge auf dem Gipfel aufgeführt.

Die bekannteste und wohl auch «größte Walpurgisnacht Deutschlands» findet allerdings nicht auf dem Brocken statt. Sie soll auf dem Hexentanzplatz bei Tahle starten. Die Bodetal Tourismus GmbH erwartet dazu rund 8000 Besucher, die zum Teil mit Sonderzügen an- und abreisen können.

Auf völlig andere Art wollen mehr als 100 Geocacher aus ganz Deutschland den Tag der Walpurgisfeiern begehen. Sie kommen am 30. April in dem in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt gelegenen Nationalpark Harz zusammen, um - wie schon in den Vorjahren - Müll zu sammeln, den Besucher dort achtlos hinterlassen haben. dpa