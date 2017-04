Deutschlands letzter Zirkus-Schimpanse

Während in Lüneburg der Prozess läuft, gastiert der „Circus Belly“ in Aschersleben. Robby sitzt auf dem Boden in seinem Käfig und beobachtet Zirkusdirektorin Waltraud Köhler. Sie hält eine Cola-Flasche in der Hand. „Na, Robby, hast du Durst?“, fragt sie den Schimpansen. Sein Blick richtet sich auf...