Möglicher Sozialbetrug von Flüchtlingen: Einige Fragen noch offen

Hannover Im Zusammenhang mit dem möglichen Sozialbetrug von Flüchtlingen in Niedersachsen bleiben vorerst viele Fragen offen.

Von rund 300 Verdachtsfällen in der Landesaufnahmebehörde in Braunschweig würden derzeit 119 von der Braunschweiger Sonderkommission Zentrale Ermittlungen bearbeitet, sagte der Leiter des Referats für Flüchtlingsaufnahme im niedersächsischen Innenministerium, Dirk Verleger, am Donnerstag im Innenausschuss des Landtags.

Während des starken Flüchtlingszustroms 2015 waren auch Flüchtlinge nach Niedersachsen eingereist, die sich mehrfach hatten registrieren lassen, um mehr Geld vom Staat zu bekommen. Erste Verfahren deswegen wurden bereits vor Gericht verhandelt. Nicht nur in Braunschweig, sondern auch an anderen Orten soll es ähnliche Betrugsfälle gegeben haben. Genauere Angaben zur Anzahl der Fälle und der Schadenssumme wollte der Referatsleiter unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht machen. dpa