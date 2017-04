Blutrachemord: Weiterer Tatverdächtiger in U-Haft

Nach dem Blutrachemord in der niedersächsischen Kleinstadt Visselhövede (Landkreis Rotenburg) hat die Polizei einen weiteren Tatverdächtigen in Amsterdam festgenommen. Der 24-jährige in Albanien geborenen Mann wurde per Haftbefehl wegen gemeinschaftlich begangenen Mordes gesucht, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Verden am Donnerstag mit. Zuvor war bereits ein 22-Jähriger in der Nähe von Hannover festgenommen worden. Er hatte seine Beteiligung an der Tat bereits eingeräumt. Ein weiterer in Amsterdam Verhafteter war wieder freigelassen worden. In Visselhövede war am 9. Januar ein 46-jähriger albanischer Flüchtling auf der Straße in der Nähe einer Grundschule erschossen worden. dpa

