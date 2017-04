Landesregierung berichtet über Sozialbetrug in LAB

Hunderte Asylbewerber sollen sich in der Landesaufnahmebehörde Braunschweig mehrfach registriert haben um mehrfach Leistungen zu beziehen. Ähnliche Betrugsfälle soll es auch an anderen Standorten gegeben haben. Die Landesregierung unterrichtet den Innenausschuss am Donnerstag über Sozialbetrugsfälle in den Standorten der Landesaufnahmebehörde.

Die Braunschweiger Sonderkommission Zentrale Ermittlungen (Soko Zerm) verfolgt derzeit mehr als 300 Verdachtsfälle von Sozialbetrug von Asylbewerbern. Dabei handelt es sich um Flüchtlinge, die während des starken Flüchtlingszustroms im Sommer 2015 und den Monaten danach eingereist waren. dpa