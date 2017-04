Nach islamistischem Brandanschlag: Bruder von Safia vor Gericht

Drei vollverschleierte Frauen werden im Oktober 2016 vor dem Oberlandesgericht in Celle, in dem sich die inzwischen 16-jährige IS-Sympathisantin Safia S. verantworten muss, von Polizisten nach Personalien befragt. Nun ist der Bruder von Safia S., Saleh S., angeklagt. Foto: Holger Hollemann/dpa

Nach einem Brandanschlag muss sich der ältere Bruder der verurteilten IS-Sympathisantin Safia S. vom 8. Mai an vor dem Landgericht Hannover verantworten. Dies teilte ein Sprecher des Gerichts mit. Die Generalstaatsanwaltschaft Celle wirft dem 18-Jährigen vor, am 5. Februar 2016 zwei Molotow-Cocktails in den Haupteingang eines Einkaufszentrums in Hannover geworfen zu haben. Verletzt wurde niemand. Der Mann wird unter anderem wegen versuchten Mordes angeklagt.

Saleh S. soll laut Generalstaatsanwaltschaft mit terroristischen Vereinigungen sympathisiert haben. Er habe beabsichtigt, möglichst viele „Ungläubige“ zu töten. Er sitzt seit Dezember aufgrund eines Unterbringungsbefehls in der Psychiatrie. Für den Prozess sind bis zum 22. Juni insgesamt zehn Termine angesetzt.

Seine Schwester Safia S. hatte im Februar 2016 einem Bundespolizisten auf dem Hauptbahnhof in Hannover ein Messer in den Hals gerammt. Der 34-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Das Oberlandesgericht Celle verhängte im Januar dieses Jahres eine Haftstrafe von sechs Jahren gegen die inzwischen 16-Jährige. Mit ihrer Tat habe sie die Dschihadistenmiliz „Islamischer Staat“ (IS) unterstützen wollen, teilte das Gericht mit. Die Verteidigung der Safia S. ging in Revision. dpa