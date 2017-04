89-Jähriger stirbt bei Wohnhausbrand im Kreis Northeim

Northeim Bei einem Wohnhausbrand in Ertinghausen (Landkreis Northeim) ist am Mittwochnachmittag ein Mann ums Leben gekommen. Der 89-Jährige sei von Einsatzkräften tot aus dem zerstörten Gebäude geborgen worden, teilte die Polizei in Northeim mit. Das Feuer war gegen 14 Uhr in der als Wohnhaus genutzten früheren Gaststätte ausgebrochen. Der 89-Jährige hatte sich zur Brandzeit alleine in dem Gebäude aufgehalten. Er war der einzige Bewohner. Die Brandursache ist noch unklar. Auch zur Schadenshöhe gibt es noch keine Angaben. dpa

