Zug springt im Teufelsmoor aus Gleisen

Mevenstedt Der entgleiste Waggon eines Touristenzuges hat am Mittwochnachmittag im niedersächsischen Teufelsmoor einen Polizeieinsatz ausgelöst. 70 Senioren, die sich in dem Zug befanden, mussten bei Mevenstedt (Landkreis Osterholz) von der Feuerwehr ins Freie gebracht werden, wie ein Sprecher der Polizei in Verden sagte. Sie stiegen für die Weiterreise auf Busse um. Verletzt wurde niemand. Der Gepäckwaggon des mit mäßigem Tempo fahrenden Museumszuges war aus bisher ungeklärter Ursache aus den Gleisen gesprungen. Die abseits des Touristenverkehrs nicht genutzte Strecke zwischen Stade und Bremen wurde zunächst gesperrt. dpa

