Bundesinstitut soll Regeln für Diesel-Fahrzeuge erarbeiten

Als Reaktion auf neue Daten zu hohen Abgaswerten bei Dieselfahrzeugen fordert Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) die Einrichtung eines Bundesinstitutes zur einheitlichen Regelung von Tests. „Wir brauchen dringend ein nationales Institut, an dem Hersteller, Verbände und Umweltorganisationen beteiligt werden“, teilte der Minister am Mittwoch in Hannover mit.

In dem Institut müssten objektive Bewertungskriterien und Messungen erarbeitet werden. Es sei nicht klar, ob die neuen Daten des Umweltbundesamts mit denen des Kraftfahrtbundesamts vergleichbar seien. „Die Messergebnisse des Umweltbundesamts lassen aufhorchen“, hieß es aus dem Ministerium. Werte im Labor und auf der Straße zeigten große Unterschiede. Ziel sei, dass der Diesel sauberer werde.

Neue Daten des Umweltbundesamts zeigen, dass auch neue Euro-6-Diesel auf der Straße im Schnitt sechs Mal so viel gesundheitsschädliche Stickoxide ausstoßen wie erlaubt. Die Grenzwerte der Euro-Abgasnormen gelten allerdings bisher nur für Labortests. dpa