Schiffsbesatzung findet Leiche in der Aller

Beim Retten eines Fußballs aus der Aller ist ein 23-Jähriger Anfang April im Fluss untergegangen - jetzt hat eine Schiffsbesatzung fünf Kilometer entfernt eine Leiche entdeckt. Die Polizei geht davon aus, dass es sich dabei um den seit zweieinhalb Wochen vermissten Mann handelt, wie sie am Mittwoch mitteilte. Der 23-Jährige war in der Nähe von Verden dem Ball hinterhergesprungen. Mehrere Zeugen hatten den Vorfall beobachtet. Anschließende Suchaktionen mit Helikoptern und Sonarbooten blieben jedoch erfolglos. Die Leiche wurde am Dienstagabend in einem Schleusekanal der Weser entdeckt.

