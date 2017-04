Kälte setzt Bienen zu

Die niedrigen Temperaturen machen den Bienen zu schaffen. Weil viele Blüten wegen der Kälte geschlossen bleiben oder durch Frost abgestorben sind, haben die Tiere Probleme, Nahrung zu finden. „So kalte Temperaturen über so lange Zeit, das ist nicht gewöhnlich“, sagte Jürgen Frühling vom Landesverband Hannoverscher Imker. Bei Regen und kaltem Wind schaffen es viele Bienen vom Wasser holen nicht wieder rechtzeitig in den Stock zurück. Hart trifft es auch Wildbienen. „Viele Wildbienen sind auf Weiden spezialisiert“, sagte Luisa Stemmler, die den Verein Netzwerk Wildbienenschutz in Niedersachsen leitet. Der teilweise vorzeitige Frühjahrsbeginn und die Kälte hätten den biologischen Zyklus der Wildbiene gestört. dpa

