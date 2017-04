Zwei Bahnhöfe werden modernisiert

Bad Harzburg/Oker Im Programm „Niedersachsen ist am Zug! III“ (NiaZ 3) werden zwei Bahnhöfe in unserer Region modernisiert. Darüber informierte gestern der Regionalverband Großraum Braunschweig. In Bad Harzburg werden zwei Mittelbahnsteige von 76 cm auf 55 Zentimeter abgesenkt, um einen niveaugleichen Einstieg in...