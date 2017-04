Traktor beschädigt Oberleitung auf Bahnstrecke - ICE evakuiert

Ein emsländischer Landwirt hat mit seinem Traktor eine Bahn-Oberleitung beschädigt und die Evakuierung eines Intercity-Zugs verursacht. 170 Reisende mussten den Zug am Dienstag bei Emsbüren-Mehringen auf freier Strecke verlassen, nachdem er die kaputte Oberleitung auf einer Länge von 150 Metern heruntergerissen hatte. Der Zug kam nach Angaben der Bundespolizei trotz sofortiger Bremsung nicht schnell genug zum Stehen. Die Reisenden stiegen in Busse um. Die Bahnstrecke blieb drei Stunden in beide Richtungen gesperrt, wodurch es zwischen Hamm und Emden zu Verspätungen kam. dpa

