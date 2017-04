Haus in Langenhagen durchsucht - Aktionen auch an anderen Orten

Die Polizei at am Dienstag in Langenhagen bei Hannover und an anderen Orten in Deutschland Häuser durchsucht. Foto: Florian Kleinschmidt/BestPixels.de

Die Polizei hat am Dienstag in Langenhagen bei Hannover und an anderen Orten in Deutschland Häuser durchsucht. Über den Grund für die Aktion und das Ergebnis soll es erst am Mittwoch konkrete Informationen geben, sagte der Sprecher der federführenden Staatsanwaltschaft in Verden, Lutz Gaebel. Die Durchsuchungen auch in anderen europäischen Ländern stehen nach seinen Worten aber nicht im Zusammenhang mit einem möglichen Terrorverdacht.

Die „Neue Presse“ und die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ berichteten, in Langenhagen sei ein als Asylbewerberunterkunft genutztes Mehrfamilienhaus durchsucht worden. Der Staatsanwalt wollte dazu nichts sagen. „Über Ausmaß, Verfahren und Erfolg der Aktionen kann derzeit noch nichts mitgeteilt werden“, sagte der Sprecher. dpa