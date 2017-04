Kleines Mädchen auf Bürgersteig von Lieferwagen überrollt

Osterode Beim Rollerfahren auf dem Bürgersteig ist ein fünf Jahre altes Mädchen in Osterode am Harz von einem Kleintransporter überrollt worden.

Beim Rollerfahren auf dem Bürgersteig ist ein fünf Jahre altes Mädchen in Osterode am Harz von einem Kleintransporter überrollt worden. Das Kind wurde dabei an den Beinen und am Becken schwer verletzt. Es sei mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 36 Jahre alte Fahrer des Lieferwagens erlitt einen Schock. Der Mann aus dem nordhessischen Vellmar hatte am Montag bei der Ausfahrt von einem Privatgrundstück auf die Straße das Mädchen übersehen, das sich mit seinem Tretroller auf dem Bürgersteig befand. dpa