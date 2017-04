Ministerium stellt Hygienebarometer für Niedersachsen vor

Das Niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz stellt am Dienstagmittag in Hannover das Hygienebarometer für Niedersachsen vor. Das Barometer soll zunächst in Hannover und Braunschweig in der Gastronomie, in Lebensmittelgeschäften und Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung ausgehändigt werden. Ziel ist demnach eine höhere Transparenz für Verbraucher und Unternehmer über die Ergebnisse von Lebensmittelkontrollen. Wie genau das System mit Farbverlauf und Punkten funktioniert, erklärt Verbraucherschutzminister Christian Meyer (Grüne) gemeinsam mit der Verbraucherzentrale und dem Landes-Fleischerverband sowie Vertretern der Städte Hannover und Braunschweig. Nach einer mehrmonatigen Pilotphase soll es in ganz Niedersachsen eingeführt werden. dpa

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder