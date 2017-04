Hannover Messe nimmt die Zulieferindustrie in den Fokus

Hannover Am zweiten Tag der Hannover Messe stehen an diesem Dienstag vor allem die Zulieferer in Fokus.

Am zweiten Tag der Hannover Messe stehen an diesem Dienstag vor allem die Zulieferer in Fokus. Neben zahlreichen Unternehmen wird sich dabei auch die Arbeitsgemeinschaft Zulieferindustrie zu den Zukunftstrends der Digitalisierung zu Wort melden. Beim Auftritt des deutschen Roboterbauers Kuka, der erst vor kurzem vom chinesischen Hausgerätehersteller Midea übernommen wurde, will sich der Chef der Midea-Gruppe äußern. Erwartet werden bei der bis zum Freitag dauernden Messe rund 200 000 Besucher. Sie gilt als weltgrößte Leistungsschau für industrielle Neuerungen. Partnerland ist in diesem Jahr Polen, das mit 200 Ausstellern vertreten ist. dpa