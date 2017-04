Steigende Zahl von Asylverfahren beschäftigt Verwaltungsgerichte

Die anhaltend steigende Zahl von Asylverfahren bei den Verwaltungsgerichten steht am Dienstag (11.00 Uhr) im Fokus der Jahresbilanz des niedersächsischen Oberverwaltungsgerichtes. Das teilte eine Gerichtssprecherin mit. OVG-Präsident Thomas Smollich stellt in Lüneburg den Geschäftsbericht für 2016 vor. Er hatte Anfang April Herwig van Nieuwland abgelöst.

Die stetig steigende Zahl von Klagen abgewiesener Asylbewerber bringe die Verwaltungsgerichte an ihre Grenzen, hatte das Innenministerium schon 2015 gewarnt. In Niedersachsen gibt es Verwaltungsgerichte in Braunschweig, Göttingen, Hannover, Lüneburg, Oldenburg, Osnabrück und Stade sowie das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg. Die Gerichte können behördliche Entscheidungen wie etwa abgelehnte Asylanträge aufheben. dpa