Trio soll Mann rund 37 Stunden lang gequält haben

Etwa 37 Stunden lang sollen zwei Männer und eine Frau einen 36-Jährigen festgehalten, geschlagen und sexuell misshandelt haben. Das Trio muss sich von diesem Dienstag (9.00 Uhr) an wegen besonders schwerer Vergewaltigung, gefährlicher Körperverletzung sowie schwerer Freiheitsberaubung vor dem Landgericht Hildesheim verantworten. Das Opfer hatte am 22. Dezember 2016 in Gronau an der Leine seine 45 Jahre alte Nachbarin besucht, um mit ihr ihren Geburtstag nachzufeiern. Die beiden anderen 42 und 43 Jahre alten Angeklagten waren bereits in der Wohnung der Frau. Im Streit um Alkohol soll es zu dem Gewaltexzess gekommen sein. Dem schwer verletzten 36-Jährigen gelang erst an Heiligabend die Flucht. Das Trio sitzt seit Weihnachten in Untersuchungshaft. dpa

