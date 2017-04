„Bei Regen laufen ist für Allergiker besser“

Ende April ist Leidenszeit für Allergiker. Laut Pollenflugkalender fliegt so ziemlich alles durch die Luft, was bei Menschen mit Allergien juckende Augen, laufende Nasen, Niesattacken oder sogar Asthma-Anfälle verursacht. Was bedeutet das für Hobbyläufer? Sollten sie in dieser Zeit auf ihren Sport...