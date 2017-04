Traktor schlitzt Autodach auf - Fahrer nur leicht verletzt

Ein zerstörtes Auto steht in Scheeßel unter dem Anbaugerät am Heck eines Traktors.

Mit großem Glück hat ein 19-jähriger Autofahrer einen schweren Unfall in seinem völlig demolierten Wagen überlebt. Der Teenager war am Sonntagabend in Scheeßel (Landkreis Rotenburg) mit voller Wucht auf einen Traktor aufgefahren, wie die Polizei mitteilte. Dabei geriet sein Auto unter ein Anbaugerät mit Metallscheiben am Heck des Traktors. Deren scharfkantige Zinken schlitzten die Wagenhaube und Teile des Dachs auf. Es gleiche einem Wunder, dass der Fahrer lediglich mit leichten Kopfverletzungen davongekommen sei, hieß es in der Polizeimitteilung. dpa