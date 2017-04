Sechs Familienclan-Mitglieder nach Hamelner Tumulten vor Gericht

Wegen der Krawalle nach dem Todessturz eines 26-Jährigen bei einem Haftrichter-Termin in Hameln müssen sich sechs Verwandte des Getöteten vor dem Landgericht Hannover verantworten. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Hannover Wegen der Krawalle nach dem Todessturz bei einem Haftrichter-Termin in Hameln müssen sich Verwandte des Getöteten vor dem Landgericht verantworten.

Wegen der Randale einer Großfamilie nach dem Todessturz eines jungen Mannes in Hameln stehen sechs Verwandte des Verunglückten vor dem Landgericht Hannover. Den fünf Männern im Alter von 27 bis 46 Jahren sowie einer 50-jährigen Frau wird unter anderem Landfriedensbruch sowie Körperverletzung vorgeworfen. Der Prozess startet an diesem Montag unter großen Sicherheitsvorkehrungen. Am 14. Januar 2015 hatte der 26 Jahre alte mutmaßliche Tankstellen-Räuber laut Anklage aus einem Fenster im siebten Stock des Amtsgerichts Hameln fliehen wollen und war abgestürzt. Seine Angehörigen randalierten daraufhin vor dem Gerichtsgebäude und dem Krankenhaus, wo der 26-Jährige später starb. Dabei sollen 24 Polizisten und 6 Unbeteiligte verletzt worden sein.

Bereits am 13. Januar soll einer der Angeklagten versucht haben, seinen damals vorläufig festgenommenen Bruder aus einem Streifenwagen zu befreien, was jedoch misslang. Dem 27-Jährigen wird daher auch versuchte Gefangenenbefreiung vorgeworfen. Zu den Angeklagten zählen außerdem die Mutter des Getöteten, ein Onkel, ein Cousin, ein Schwager und der Mann einer Cousine. Nach Gerichtsangaben sollen nach dem Todessturz wartende Angehörige vor dem Gericht die am Unfallort eingesetzten Polizisten und Sanitäter verbal und körperlich angegriffen haben.

Vor dem Krankenhaus, in das der Verletzte gebracht wurde, sollen sich dann 30 Angehörige versammelt haben. Es kam zu Auseinandersetzungen, weil die Polizei den Klinikeingang abgeriegelt hatte. Der 26 Jahre alte mutmaßliche Tankstellen-Räuber starb etwa drei Stunden nach dem Sturz. Danach sollen seine Mutter und sein Onkel die Gruppe angeheizt haben, die Polizisten vor dem Eingang anzugreifen. Dabei wurde laut Anklage auf die Beamten eingeprügelt, aus der zweiten Reihe der Angreifer sollen Steine geflogen sein.

Das Gericht hat für den Prozess mehr als 30 Verhandlungstage angesetzt. Demnach könnte erst im September das Urteil fallen. „Es sind sehr viele Vorwürfe in wechselseitiger Beteiligung, die aufzuklären sind“, sagte Gerichtssprecher Hans-Christian Rümke. dpa

Der Text wurde aktualisiert.