25-Jähriger soll zwei Menschen getötet haben

Hannover Innerhalb von vier Tagen soll ein 25-Jähriger in Hannover zwei Menschen getötet haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Student sowohl für den Tod eines 23-jährigen Freundes am Dienstag als auch für den einer 27-jährigen Frau in der Nacht zum Sonntag verantwortlich ist. Das teilten...