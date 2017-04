Fliegerbomben: 50 000 Menschen müssen Wohnungen verlassen

Hannover Weil mehrere Fliegerbomben entschärft werden sollen, müssen am Sonntag, 7. Mai, rund 50 000 Menschen in Hannover ihre Wohnungen verlassen. Es handele sich um eine der größten Evakuierungen in Deutschland in der Nachkriegszeit, teilte die Feuerwehr Hannover am Freitag mit. Der Verdacht auf Blindgänger auf einem Baugrundstück im Stadtteil Vahrenwald habe sich an mehreren Punkten erhärtet. Von der Evakuierung sind unter anderem sieben Alten- und Pflegeeinrichtungen, eine Klinik sowie das Conti-Werk betroffen. dpa

