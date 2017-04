Diebe stehlen elf Schafe von der Weide

Unbekannte haben in Seesen (Landkreis Goslar) elf Schafe von einer Weide gestohlen. Die Kamerunschafe seien in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen verschwunden, teilte die Polizei am Freitag mit. Diese Schafrasse aus Westafrika hat haariges Fell statt Wolle und ist in der Regel braun. Zum Wert der Tiere machte die Polizei zunächst keine Angaben.

