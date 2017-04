Urteil: Leihmutterschaft verstößt gegen deutsches Recht

Das Oberlandesgericht Braunschweig hat die Anerkennung der rechtlichen Elternschaft eines Ehepaares für zwei Zwillingskinder abgelehnt, die in den USA von einer Leihmutter ausgetragen wurden. Die Entscheidung traf der 1. Familiensenat am 12. April, wie eine Sprecherin am Donnerstag mitteilte. Das...