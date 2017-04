Die Grünen setzen im Wahlkampf auf Tier- und Umweltschutz

Die niedersächsischen Landesvorsitzenden Meta Janssen-Kucz und Stefan Körner von Bündnis90/Die Grünen stellen Medienvertretern während einer Pressekonferenz den Programmentwurf für die Landtagswahl 2018 in Niedersachsen in Hannover vor. Foto: Holger Hollemann/dpa

Die Grünen in Niedersachsen wollen mit Tier- und Umweltschutz im Wahlkampf punkten. „Wir setzen im Agrarkapitel auf Klasse statt Masse“, sagte die Grünen-Landesvorsitzende Meta Janssen-Kucz über den Entwurf des Wahlprogramms am Mittwoch in Hannover. Ziel sei, die Privilegierung bei großen Stallbauten komplett aufzuheben. Tiergerechte, kleine Ställe und Ökolandbau sollten gefördert werden. Das Grünen-Programm sei ein linksliberaler Entwurf aus Regierungsverantwortung, sagte der Landesvorsitzende Stefan Körner. Die Grünen erhoffen sich bei der Landtagswahl am 14. Januar 2018 ein „gutes, zweistelliges Ergebnis“. dpa