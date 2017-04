Margot Käßmann will 2018 mit ihrem 60. Geburtstag in Rente gehen

Hannover Die ehemalige Landesbischöfin der Landeskirche Hannover, Margot Käßmann (58), will 2018 in den Ruhestand gehen.

Die ehemalige Landesbischöfin der Landeskirche Hannover, Margot Käßmann (58), will 2018 in den Ruhestand gehen. Sie werde im Juni nächsten Jahres 60 Jahre alt und wolle es dann ruhiger angehen lassen, sagte Käßmanns Sprecher Uwe Birnstein der dpa. Zuerst hatte „Frau im Spiegel“ darüber berichtet. Käßmann hatte ihre Pläne vorher auch schon in anderen Interviews angekündigt.

Seit April 2012 ist Käßmann Botschafterin des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) für das Reformationsjubiläum in diesem Jahr. Da das Jubiläum kommendes Jahr vorbei ist, wäre also auch ihre daran geknüpfte Aufgabe erledigt. „Ich freue mich einfach darauf, Ruhe und Zeit zu haben, Lesen und Schreiben zu können. Und natürlich meine Enkelkinder zu sehen - möglichst viel und oft“, sagte sie im Interview mit „Frau im Spiegel“.

Die Landeskirche Hannover hält sich bei der Pensionierung ihrer Pastoren an die Vorgaben des niedersächsischen Beamtenrechts. Beamte und Pastoren können somit ab ihrem 60. Geburtstag auf Wunsch in den Ruhestand gehen, müssen aber Abzüge dafür hinnehmen. Pro Jahr vor der Altersgrenze gibt es einen Abschlag von 3,6 Prozent vom Ruhegehalt. Die Altersgrenze für Käßmanns Jahrgang 1958 liegt bei 66 Jahren.