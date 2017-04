Braunschweig Der 35-Jährige war in Braunschweig gestorben. Die Untersuchung des Leichnams wird in der Medizinischen Hochschule Hannover durchgeführt.

Freier stirbt in Polizeigewahrsam – Obduktion soll Ursache klären

Nach dem Tod eines 35-jährigen Freiers im Polizeigewahrsam in Braunschweig soll die Obduktion des Leichnams Aufschluss über die Todesursache geben. „Wann die Ergebnisse vorliegen, steht aber nicht fest“, sagte Hans Christian Wolters von der Staatsanwalt am Dienstag. Die Untersuchung werde voraussichtlich in der Medizinischen Hochschule Hannover durchgeführt.

Der Mann hatte nach Angaben der Ermittler am Sonntag in einem Bordell randaliert und die verständigten Polizisten angegriffen, die daraufhin Pfefferspray einsetzten. Auch auf der Wache habe sich der Braunschweiger nicht beruhigt und plötzlich kein Lebenszeichen mehr von sich gegeben. Bislang gibt es keine Anzeichen für Einwirkungen von außen und auch die vorliegenden Zeugenaussagen deuten nicht darauf hin. Die Ermittlungen hat neben der Staatsanwaltschaft Braunschweig die Polizei in Wolfsburg übernommen, um Interessenskonflikte auszuschließen. dpa