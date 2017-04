Braunschweig Am Dienstagnachmittag ist es gegen 16.20 Uhr auf der Autobahn 2 Richtung Hannover zwischen Braunschweig Flughafen und Kreuz Braunschweig-Nord zum Unfall gekommen. Die linke Fahrspur ist auf diesem Teilstück der A 2 gesperrt. Nach Angaben der Autobahnpolizei war an dem Unfall nur ein PKW beteiligt. Der Fahrer sei mit seinem Auto in die Leitplanke gefahren. Glätte als Unfallursache schloss die Polizei erst einmal aus. Der Verkehr staut sich.

