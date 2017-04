Gesuchter Freund von toter Frau aus Bad Nenndorf stellt sich

Mitarbeiter der Spurensicherung untersuchen am 03. April in Dedensen, Niedersachsen, den Fundort der Leiche. Eine Spaziergängerin hatten den leblosen Körper einer Frau in der Nähe eines Feldweges entdeckt. Foto: dpa

Seelze Der 41-Jährige meldete sich bereits am Karsamstag auf einer Polizeiwache in London.

Nach dem Gewaltverbrechen an einer 29-Jährigen aus Bad Nenndorf hat sich der gesuchte Freund des Opfers der Polizei gestellt. Der 41-Jährige meldete sich an Karsamstag auf einer Polizeiwache in London, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Hannover am Dienstag gemeinsam mit.

Die Polizei hatte mit Foto und zwischenzeitlich auch mit einem internationalen Haftbefehl nach ihm gesucht. Der Mann aus Hannover steht der Staatsanwaltschaft zufolge im Verdacht, die Frau umgebracht zu haben. Die Fahnder gingen zuletzt von einer Beziehungstat aus. Die Frau war Anfang April in Seelze-Dedensen erwürgt an einem Waldweg in der Nähe des Mittellandkanals gefunden worden. dpa