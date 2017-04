Aprilwetter in Niedersachsen: Die Woche bleibt wechselhaft

In Niedersachsen können sich die Menschen auf ein weiterhin wechselhaftes Aprilwetter gefasst machen. Zwar erwarte man bis einschließlich Donnerstag ein freundlicheres Wetter mit viel Sonnenschein und maximal acht Grad, sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes am Dienstag. Am Freitag und zum Wochenende hin solle es aber ungemütlich werden. Grund dafür seien starke Regenschauer und stürmische Böen im gesamten Bundesland. Die Nacht zum Donnerstag markiert demnach die kälteste Nacht der Woche. Die Temperaturen sinken bis zu minus acht Grad in der Lüneburger Heide und im Oberharz. Ein von Nord nach Süd durchziehendes Regengebiet bringt am Freitag starke Regenschauer trotz Temperaturen um plus elf Grad. An der Küste kann es zudem zu Gewittern und Sturmböen kommen.

