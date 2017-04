14 Verletzte bei Massenkarambolage mit Reisebus auf A2

Bad Eilsen Im dichten Rückreiseverkehr nach Ostern sind bei einer Massenkarambolage auf der A2 bei Bad Eilsen 14 Menschen verletzt worden. Insgesamt 21 Fahrzeuge waren innerhalb kurzer Zeit in Unfälle verwickelt, wie die Polizei in der Nacht zu Dienstag mitteilte. Ein mit insgesamt 58 jugendlichen Sportlern besetzter Reisebus war am Montagabend auf ein Stauende aufgefahren. Dabei drückte er einen Kleinbus auf die Seite und schob mehrere Autos zusammen. Auch vor und nach dem Zusammenstoß kam es laut Polizei noch zu kleineren Unfällen. Einige Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Autobahn wurde für vier Stunden voll gesperrt. dpa

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder