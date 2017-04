„Wir Christen widersprechen den Diktatoren“

„Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden.“ So lautet seit alters her der Osterruf der Christen. Mit ihm bezeugen wir das Urdatum des christlichen Glaubens, die Auferweckung Jesu Christi von den Toten. Am Osterfest feiern wir den Triumph des Lebens über den Tod und den Sieg der...