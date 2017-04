Mann erleidet Rauchvergiftung bei Feuer in Schlafzimmer

Hannover Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Großburgwedel bei Hannover hat ein Mann eine leichte Rauchvergiftung erlitten. Das Feuer war in der Nacht zu Freitag im Schlafzimmer des 39 Jahre alten Bewohners ausgebrochen. Die Brandursache war zunächst unklar. Nach Angaben der Polizei war der Mann...