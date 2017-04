Wenige Teilnehmer bei Demo gegen Tanzverbot

Hannover Nur wenige Teilnehmer habe sich am Donnerstagabend in Hannover zu einem Demonstrationszug gegen das Tanzverbot am Karfreitag eingefunden. Nach Polizeiangaben lag die Zahl der Demonstranten bei weniger als 100. Unter dem Motto „Tanzen gegen Tanzverbote“ hatten die Organisatoren mit 300 Teilnehmern gerechnet. Der Protestzug zog vom Hauptbahnhof Hannover durch die Innenstadt zum Kulturzentrum Glocksee. Die Protestveranstaltung wurde von den Jugendorganisationen Grüne Jugend (Grüne), Jungsozialisten (Jusos, SPD) und Junge Liberale (Julis, FDP) gemeinsam geplant. dpa

