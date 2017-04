Autofahrer fährt gegen Baum und stirbt

Cuxhaven Ein 38 Jahre alter Autofahrer ist im Landkreis Cuxhaven gegen einen Baum geprallt und dabei ums Leben gekommen. Der Mann hatte nach ersten Erkenntnissen der Polizei auf regennasser Fahrbahn im Bereich einer Brücke die Kontrolle über seinen Wagen verloren, wie eine Sprecherin am Donnerstag mitteilte. Der 38-Jährige kam dann bei dem Unfall am Mittwochabend zwischen den Ortschaften Köhlen und Geestenseth in einer Rechtskurve nach links von der Straße ab und fuhr gegen den Baum. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Verunglückten feststellen. dpa

