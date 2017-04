Wenig Staugefahr und Baustellen für den Osterverkehr im Norden

Hannover Auf Niedersachsens Straßen gibt es zurzeit eine überschaubare Zahl an Baustellen. Das ist gut für die Autofahrer am Osterwochenende.

Ohne allzugroße Staugefahr können Urlauber im Norden in die Osterferien starten. Wesentlicher Grund dafür ist die überschaubare Zahl an Baustellen auf den niedersächsischen Autobahnen, teilte der ADAC mit. Ganz ausbleiben werden Behinderungen aber dennoch nicht. Den meisten Verkehr erwartet der ADAC am Freitagnachmittag und am Samstag, aber auch der Gründonnerstag und Ostermontag sind beliebte Reisezeiten. Am beschwerlichsten wird nach der Vorhersage des Automobilclubs die Fahrt Richtung Norden auf der A7 vor und hinter Hamburg sein, wo Fahrspuren gesperrt sind.

Weitere Stauprobleme wegen Baustellen kann es geben auf der A1 zwischen Maschener Kreuz und Hamburg-Harburg sowie am Bremer Kreuz, auf der A7 zwischen Westenholz und Dorfmark, im Dreieck Walsrode (A27) sowie zwischen Emden und Leer. Um möglichst staufrei anzukommen, rät der ADAC zu antizyklischem Fahren am frühen Morgen oder in den späten Abendstunden. Und wenn es doch stockt, lohnt sich das Verlassen der Autobahn meist nicht. Umleitungen sind dann auch oft überlastet und führen am Ende nicht schneller ans Ziel.

Seit dem Start der Osterferien sind die Stauhelfer der Johanniter Unfallhilfe wieder mit 12 Motorrädern auf den Autobahnen in Niedersachsen im Einsatz. Sie leisten Erste Hilfe, unterstützen Fahrer liegengebliebener Autos und versorgen staugeplagte Familien mit Erfrischungen oder Kinderspielzeugen. dpa