Tanzdemo gegen Tanzverbot am Donnerstag

Mit einem Demonstrationszug wollen am Donnerstag (17.30 Uhr) etwa 300 Menschen gegen das Tanzverbot am Karfreitag demonstrieren. Unter dem Motto „Tanzen gegen Tanzverbote“ wollen die Demonstranten vom Hauptbahnhof Hannover durch die Innenstadt zum Kulturzentrum Glocksee ziehen. Die Protestveranstaltung wird von den Jugendorganisationen Grüne Jugend (Grüne), Jungsozialisten (Jusos, SPD) und Junge Liberale (Julis, FDP) gemeinsam geplant. Es sei mit geringfügigen Einschränkungen des Innenstadtverkehrs zu rechnen, teilte die Polizei mit.

Auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund spricht sich im Zusammenhang mit dem Tanzverbot am Karfreitag für eine zeitgemäße Lockerung der Feiertagsgesetze aus. Geschäftsführer Gerd Landsberg sagte er „Osnabrücker Zeitung“ (Donnerstag), es gehe darum, den Christen die Möglichkeit zu geben, den Karfreitag in Stille zu begehen, ohne anderen ihre Lebensweise vorzuschreiben. Eine Tanzveranstaltung in geschlossenen Räumen etwa, störe die Feiertagsruhe in der Regel nicht, so Landsberg. dpa