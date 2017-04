Derby: Verschärfte Zugangskontrollen nach Anschlag

Weit über tausend Polizisten, Sonderzüge, Platzverbote: Das Spiel der Erzrivalen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig gilt nicht nur wegen ihrer gewaltbereiten Fans als Risikospiel. Nach den Anschlägen in Dortmund verschärft die Polizei nun auch die Zugangskontrollen zum brisanten Niedersachsenderby. Zusätzlich zu den Ordnern wird es am Samstag in Hannover Polizisten an den Eingängen geben. Auch Sprengstoffhunde werden im Einsatz sein, sagte Polizeivizepräsident Jörg Müller am Mittwoch. Er erwartet rund 1500 gewaltbereite Fans zum Spitzenspiel der 2. Liga. Das bestehende Sicherheitskonzept ändere sich durch die Anschläge in Dortmund aber nicht grundlegend.

Es sieht „Pufferblöcke“ im Stadion vor, was die Plätze von 49 000 auf 42 700 reduziert. Gut 4200 Karten gingen nach Braunschweig, von wo Fans per Sonderzug und mit Bussen anreisen. Die Busse sollen direkt zum Südeingang fahren. Müller: „Es wird eine Herkulesaufgabe sein, diese verschiedenen Ströme zu koordinieren.“ Zudem gibt es in Hannover eine Verbotszone für polizeibekannte, radikale Fans, die sich vor allem auf das Zentrum konzentriert. „Wir haben die gesamte niedersächsische Bereitschaftspolizei im Einsatz“, sagte der Einsatzleiter. Am Samstag soll es ein kostenloses Bürgertelefon von Stadt und Polizei geben.

Hannover 96 trifft im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga auf Eintracht Braunschweig. Beim Hinspiel in Braunschweig im November 2016 waren rund 2600 Landes- und Bundespolizisten im Einsatz. Obwohl Müller keine konkreten Zahlen nannte, ließ er erkennen, dass die Zahl auch mit Blick auf diverse andere Veranstaltungen in der Stadt wieder dieser Höhe entspreche. So steht neben einem Ostermarsch und diversen anderen Demonstrationszügen in der Stadt auch ein Frühlingsfest an, das aber nun erst nach dem Spiel seine Tore öffnen wird. Unterstützt werden die Niedersachsen von Polizisten aus Schleswig-Holstein und Bremen. In der Hansestadt müssen die niedersächsischen Beamten am Folgetag selbst Unterstützung leisten.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil kritisierte die terminliche Festlegung durch die Organisatoren. Der Ostersamstag sei aus polizeilicher Sicht alles andere als ideal. „Die Deutsche Fußball Liga DFL hat sich leider über sehr ernsthafte Bedenken der niedersächsischen Sicherheitsbehörden hinweggesetzt“, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. An die Adresse der DFL betonte er: „Mit ihrer Entscheidung hat die DFL auch eine gewisse Verantwortung übernommen, das sage ich sehr deutlich.“ Weil forderte die DFL nach dem Spiel zu einer Manöverkritik auf.

Angesichts des Anschlags auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund zeigte er sich betroffen: „Man kann nur hoffen, dass diese Gewalttat auch dem Allerletzten klar gemacht hat, dass Gewalt im Sport nichts zu suchen hat, weder im Stadion noch davor.“ Auch der hannoversche Landesbischof Ralf Meister hatte die Austragung von Fußballspielen an den christlichen Feiertagen wiederholt kritisiert. „Auch wenn das seit Langem schon üblich ist und bei aller Sympathie für spannenden Fußball: Ich finde es irritierend, dass am Karsamstag und am Ostersonntag, dem höchsten christlichen Feiertag, Fußballspiele stattfinden“, sagte er der „Neuer Osnabrücker Zeitung“.

Auch in unserer Zeitung hatte er die Spiele kritisiert. Er wisse von der hohen Belastung der niedersächsischen Polizeikräfte, so Meister. Deshalb sei es unverständlich, dass sie an diesem zentralen Feiertag Dienst tun müssten. dpa