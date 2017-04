Paläon zeigt ab Donnerstag Säbelzahnkatze

Sie gilt als eines der gefährlichsten Raubtiere, das jemals in Europa gelebt hat. Mit einer Ausstellung rund um die Säbelzahnkatze erinnert das Paläon in Schöningen ab Donnerstag an den spektakulären Fund von Überresten eines solchen Tieres bei Grabungen auf dem Gelände. Besucher sollen in der Schau „Die Eiszeit-Jägerin. Säbelzahnkatzen - die tödliche Gefahr“ nicht nur aufgebaute Skelette und Fossilien entdecken. Sie können auch einem lebensechten Modell des ausgestorbenen Räubers in die Augen sehen. Am Mittwoch (15.00 Uhr) wollen die Macher die Schau vorstellen.

Bei Grabungen hatten Forscher 2012 in Schöningen 300 000 Jahre alte Zähne und Knochen der europäischen Säbelzahnkatze entdeckt. Es war der erste Fund der Gattung Homotherium latidens in Norddeutschland. Die auch als Säbelzahntiger bekannte Katze war mit einer Schulterhöhe von 1,1 Meter und einem Gewicht von etwa 200 Kilogramm das gefährlichste Tier der Eiszeit. Bereits die Entdeckung der ältesten vollständigen Holzwaffen der Welt hatte Schöningen im Kreis Helmstedt international bekanntgemacht. dpa