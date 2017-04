Feuerwehreinsatz im Wald - Gehölz und Baumstümpfe abgebrannt

Emstek Ein Brand in einem abgelegenen Waldstück bei Emstek (Landkreis Cloppenburg) hat am Dienstagabend einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Auf einer Fläche von 40 mal 20 Metern waren Baumstümpfe und anderes Gehölz aus bislang ungeklärter Ursache abgebrannt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Durch das Feuer wurden auch einige massive Eichenbäume in Mitleidenschaft gezogen. An dem Einsatz inmitten von Ackerflächen und Wald waren rund 70 Feuerwehrleute beteiligt, die eine weitere Ausbreitung der Flammen verhinderten. Die Höhe des Sachschadens war bislang unbekannt. dpa

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder