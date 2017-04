Die Seeschleuse in Emden. Foto: dpa

Schiff kollidiert mit Seeschleuse in Emden

Ein niederländischer Frachter hat am Montagabend die große Seeschleuse im Emder Hafen gestreift und Mauerwerk und Lichtsignalanlage herausgerissen. Teile der Konstruktion seien ins Wasser gefallen, teilte am Dienstag die Wasserschutzpolizei mit. Die Schleuse musste für einige Stunden den Betrieb einstellen, bis Taucher die Schleusenfunktion überprüft hatten. Das Schiff konnte später mit nur geringen Sachschäden seine Fahrt fortsetzen. Die Unfallursache steht noch nicht fest.

Die mehr als 100 Jahre alte Schleuse ist derzeit die einzige Verbindung des Emder Hafens für große Schiffe in die Ems. Das Nadelöhr wird in diesem Jahr untersucht, um ein Instandsetzungskonzept für die Zukunft zu entwickeln. Die zweite Lebensader des Hafens, die Nesserländer Schleuse, wird seit zehn Jahren repariert und soll erst zum Jahresende wieder in Betrieb gehen. dpa