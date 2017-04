Amokfahrer von Verden wollte Bauamt in die Luft jagen

Der Amokfahrer von Verden hat mit seiner Auto-Attacke das Rathaus der Kleinstadt bei Bremen aus Protest gegen eine Baugenehmigung in die Luft jagen wollen. Neben dem Grundstück des 47-Jährigen sei der Bau eines Mehrfamilienhauses genehmigt worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Der Mann habe ausgesagt, dass er seinem Ärger über die von ihm als ungerecht empfundenen Beeinträchtigungen durch den Bau Luft machen wollte. Einen eigenen Antrag oder Widerspruch gegen die erteilte Baugenehmigung hatte er aber nach bisherigen Erkenntnissen nicht bei der Behörde eingereicht.

Bei dem Anschlag auf das Rathaus am Sonntagmorgen hatte der Mann das Gebäude, in dem sich auch das Bauamt befindet, nach eigenem Geständnis mit einer Explosion vollkommen zerstören wollen. Dazu hatte er eine Propangasflasche in den Wagen seiner Frau geladen und war damit durch die Eingangstüren bis ins Foyer gefahren. Dann hatte er das Auto mit einer größeren Menge Benzin übergossen und in Brand gesetzt. Durch die eingebaute Sicherheitsvorrichtung kam es aber nicht zu der beabsichtigten Explosion der Gasflasche. Dennoch kam es in dem Gebäude zu einem Brand mit Millionenschaden. Menschen wurden nicht verletzt.

Der nicht vorbestrafte Mann kam wegen Brandstiftung und der versuchten Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion in Untersuchungshaft. Als Haftgrund stellte der Haftrichter die Schwere der Tat fest. Der 47-Jährige hatte nach der Amokfahrt vor dem Rathaus auf Polizei und Rettungskräfte gewartet und sich als Verursacher des Brandes zu erkennen gegeben. Im Anschluss ließ er sich widerstandslos festnehmen und räumte die Tat bei der Polizei und dem Haftrichter ein.

Das von der Attacke betroffene neue Rathaus der 27 000-Einwohnerstadt bleibt vorerst geschlossen. Das rund 300 Jahre alte historische Rathaus wurde bei der Attacke nicht beschädigt. dpa