Bombendrohung an der Oskar-Kämmer-Schule in Gifhorn

Ein anonymer, computergeschriebener Brief mit einer Bombendrohung ist am Dienstagvormittag bei der Oskar-Kämmer-Schule eingegangen. Die Schulleiterin hat ihn gegen 11.30 Uhr im Briefkasten gefunden und sofort die Polizei alarmiert. Die Beamten haben daraufhin das Gelände um die Schule an der...