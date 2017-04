Vor Gericht – Hat ein Mann ohne Grund Schafe geschächtet?

Hannover Ein 59-Jähriger aus der Türkei steht in Hannover vor Gericht. Noch heute soll ein Urteil gefällt werden.

Hat ein Mann ohne triftigen Grund fünf Schafe gequält? Mit dieser Frage muss sich am Dienstag (9.30 Uhr) das Amtsgericht in Hannover beschäftigen. Denn ein Mann aus der Türkei ist dort wegen des sogenannten Schächtens mehrerer Tiere angeklagt.

Der 59-Jährige soll im September 2016 in einem Innenhof in Hannover die Schafe ohne Betäubung und ohne behördliche Genehmigung geschächtet haben. Die Tiere sollen über Stunden erhebliche Schmerzen erlitten und geschrien haben. Es wird erwartet, dass noch am gleichen Tag ein Urteil fällt.

Wer in Deutschland ohne Genehmigung schächtet, macht sich nach Paragraf 17 des Tierschutzgesetzes womöglich des Tötens von Wirbeltieren ohne vernünftigen Grund strafbar. Das kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden.

Hintergrund:

Das Schächten ist ein im Judentum und Islam vorgeschriebenes Ritual. Mit einem Messer wird quer durch Halsschlagader, Speise- und Luftröhre des Tieres geschnitten. Der Körper muss ganz ausbluten, weil der Glaube den Genuss von Blut verbietet.

Schächten ist in Deutschland nur in Ausnahmefällen und unter strengen Auflagen erlaubt. Nur Sachkundige dürfen nach dieser Methode Tiere töten. Durchgeführt werden darf das Schächten nur in zugelassenen und registrierten Schlachtbetrieben. Die Genehmigungen erteilen jeweils die Veterinärämter, die auch die Schlachtbetriebe kontrollieren. dpa