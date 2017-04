Vechta Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto ist im Kreis Vechta am Dienstag ein Wolf seinen Verletzungen erlegen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 53 Jahre alter Autofahrer aus Großenkneten in der Bauerschaft Varnhorn in Richtung Autobahn, als er mit dem Wolf zusammenstieß. Der Fahrer blieb unverletzt. Das Raubtier wurde verletzt und starb an der Unfallstelle. dpa

