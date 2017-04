Unbekannte Täter stehlen ganze Bienenvölker

Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende fünf Bienenkästen samt Bienenvölkern in Wittingen, Landkreis Gifhorn, gestohlen. Das berichtet die Polizei am heutigen Dienstag. Die Bienenkästen sollen auf einem nur bedingt zugänglichen Stellplatz gestanden haben: Auf dem Gelände der Blaubeerplantage an der Kreisstraße 29 zwischen Knesebeck und Transvaal.

Die Zufahrt auf die Plantage ist laut Polizeiangaben mit mehrspurigen Fahrzeugen nicht möglich, da das Gelände durch einen verschlossenen Schlagbaum gesichert ist. Hinter diesem Schlagbaum mussten die Diebe noch einmal etwa 150 Meter zu Fuß zurücklegen, um zum Stellplatz der Bienenkästen zu gelangen. Jeder der Kästen hat ein Gewicht von zwanzig Kilogramm. Alle entwendeten Bienenkästen seien grün, 40 mal 40 Zentimeter groß und aus Kunststoff, jeweils mit einer Einflugöffnung aus Holz versehen, so die Polizei.

Die Tat soll sich zwischen dem vergangenen Donnerstag, 19 Uhr und dem vergangenen Sonntag, 15.20 Uhr, ereignet haben.

Der geschädigte Imker, ein 40-jähriger Wittinger, beziffert den materiellen Schaden auf rund 1 000 Euro. Um sachdienliche Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib der Bienenkästen bittet die Polizei in Wittingen unter der Telefonnummer 05831/252880. red