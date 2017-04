Peiner Atom-Gesellschaft startet zunächst in Salzgitter

Die Stadt Peine wird das neue Atomendlager-Kompetenzentrum Deutschlands. Die Umwandlung der Deutschen Gesellschaft zum Bau und Betrieb von Endlagern für Abfallstoffe (DBE) zur staatlichen Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) nimmt Formen an. Noch im April startet die BGE in Salzgitter, am...